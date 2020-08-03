Аксенов поручил провести полный мониторинг дорог Крыма для проведения ямочного ремонта

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Предприятие "Крымавтодор" проведет полный мониторинг дорог республики, чтобы приступить к ямочному ремонту, сообщил в понедельник во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"К сожалению, мы видим откровенные недоработки по отдельным направлениям. Так, например, необходимо организовать полный мониторинг состояния дорог на предмет необходимости проведения ямочного ремонта. Безусловно, это не решение проблемы, однако позволит увеличить срок эксплуатации отдельных участков дорог и спасти не только нервную систему многих водителей, но и их автомобили", - написал Аксенов.

Он отметил, что цель властей Крыма - добиться от предприятия стопроцентного покрытия содержания и обслуживания как республиканских, так и муниципальных дорог.

Протяженность автодорог в Крыму составляет 6,129 тыс. км, из них в нормативном состоянии находятся 23,85%. В марте 2020 года Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что объем средств на ремонт дорог в Крыму после поручения главы государства вырос примерно до 20 млрд рублей, что позволит до 2022 года привести в нормативное состояние более половины всех дорог региона. Он отметил, что особое внимание планируется уделить дорогам на территории муниципалитетов.