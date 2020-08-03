В Крыму отремонтируют еще 12 дорог и построят новые водоводы по ФЦП

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Продление федеральной целевой программы (ФЦП) для Крыма позволит дополнительно отремонтировать 12 дорог на территории республики и построить новые водоводы для снабжения Симферополя, сообщил в понедельник ТАСС вице-премьер правительства региона, курирующий реализацию проектов, Евгений Кабанов.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, находившийся в рабочей поездке в Крыму, ранее сообщил, что Крым и Севастополь дополнительно получат 300 млрд рублей по федеральной целевой программе (ФЦП) социально-экономического развития этих регионов, которая была продлена до 2024 года. Он также отметил, что республика и город смогут плавно и системно развиваться, строить дороги, инфраструктуру, туристические комплексы.

"Продление программы ФЦП для Крыма, в первую очередь, означает увеличение количества объектов и мероприятий (добавилось 56 новых объектов и мероприятий). Это, в том числе, 12 дорог (капитальный ремонт дороги Симферополь - Ялта на двух участках - более 50 км, Бахчисарай - Ялта через Ай-Петри, строительство объездной с трассы Таврида на Ангарский перевал и другие), а также блок мероприятий, связанных с водоснабжением республики и Симферополя, в частности, новые водоводы и водопроводы, призванные обеспечить бесперебойное снабжение водой. Таким образом, ощущается беспрецедентная поддержка федерального центра, наша задача как строителей - построить объекты качественно и в срок", - сказал Кабанов.

Он уточнил, что программа для республики будет увеличена на 225 млрд рублей. "Помимо этого, полуостров получает адресную субсидию из Москвы на капитальный ремонт и дополнительное оснащение учреждений здравоохранения. Суммарно до 2024 года на территорию Республики Крым объем федеральных инвестиций составит около полутриллиона рублей. В 2020 году к вводу в эксплуатацию запланировано 75 объектов ФЦП, (уже сдано 20 объектов)", - добавил Кабанов.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры. После предыдущей пролонгации она должна была действовать до 2022 года, финансирование предполагалось в объеме 961,2 млрд рублей.

Проблемы водоснабжения и орошения земель в Крыму существуют с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из источников полуострова. Текущий год выдался очень засушливым, и поднимается вопрос о возможном дефиците воды в Симферополе.

Дороги для туристов

Ранее Хуснуллин сообщал, что новая редакция ФЦП предполагает, что на строительство транспортной инфраструктуры на полуострове будет выделено 136 млрд рублей. Он отметил, что доработать вопрос планируется в течение ближайшего месяца.

В свою очередь глава республики Сергей Аксенов сообщал, что речь идет о дорогах, идущих по территории Крыма до границы с Украиной, которые станут четырехполосными. Речь идет о трассах Симферополь - Армянск и Симферополь - Джанкой. Будет построен также юго-восточный обход Симферополя с трассы "Таврида", чтобы облегчить путь туристов на крымские курорты и разгрузить столицу республики.