Празднование 100-летия Чувашии в августе пройдет в онлайн-режиме из-за пандемии

ТАСС, 3 августа. Власти Чувашии проведут мероприятия по случаю 100-летия республики, которые из-за пандемии были перенесены с 24 июня на август, в режиме онлайн в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"В связи с необходимостью противоэпидемического режима планы пришлось скорректировать. Так, с 11 по 15 августа большую часть мероприятий проведут онлайн и будут транслировать на региональном телевидении и в соцсетях", - отметили в пресс-службе.

Например, спектакли театра под открытым небом "От "Нарспи" до современности" планируют записать в сквере имени Константина Иванова. Зрители смогут увидеть их в праздничные дни на Национальном телевидении Чувашии и в социальных сетях. Кроме того, будут также записан Третий всероссийский фестиваль многонациональной поэзии России "Радуга над Волгой". Предполагается также транслировать эти записи для жителей республики на телевидении и в соцсетях.

Всечувашский региональный фестиваль национальной кухни "Гостеприимная Чувашия" пройдет в два этапа. Участники в онлайн-формате 10-13 августа проведут мастер-классы по приготовлению чувашских национальных блюд. Затем 15 августа планируется провести финал фестиваля, который будут транслировать на телевидении в формате телешоу. По итогам будет издан сборник с лучшими рецептами.

Дистанционно также пройдет культурный форум "Фольклор народов Поволжья". А фестиваль классической музыки "Берег классики", в программе которого были запланированы живые выступления симфонических оркестров на берегу Волги, в этом году отменили из-за пандемии.

В очном режиме пройдет чествование почетного гражданина города Чебоксары и вручение памятных медалей 100-летия Чувашской автономии. В республике в честь юбилея 15 августа также откроются после реконструкции проспект Ивана Яковлева и Сугутский мост в Чебоксарах.

О республике

Чувашская автономная область была образована 24 июня 1920 года. 21 апреля 1925 года преобразована в Чувашскую АССР, 19 октября 1990 года - в Чувашскую ССР. 13 февраля 1992 года Верховный совет Чувашии принял закон о переименовании региона в Чувашскую Республику. С 9 июня 2001 года наименование субъекта - Чувашская Республика - Чувашия.