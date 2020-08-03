Прокуратура добилась выплаты на сумму 69 млн рублей владимирским медикам

ВЛАДИМИР, 3 августа. /ТАСС/. Прокуроры добились выплаты на сумму 69 млн рублей медработникам Владимирской области за работу с инфицированными коронавирусом нового типа. Восстановлены права более 3 тыс. человек, сообщается в понедельник на сайте областной прокуратуры.

"Мерами прокурорского реагирования восстановлены права 3 043 медицинских работников, произведены стимулирующие выплаты на общую сумму около 69 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В первом полугодии 2020 года прокуратура выявила многочисленные нарушения при стимулирующих выплатах медикам, работающим в период пандемии коронавируса. В мае 2020 года прокурорами главным врачам внесено 39 представлений, опротестовано 15 нормативных актов, определяющих порядок выплат.

В середине мая прокуратура Владимирской области выявила занижение компенсирующих выплат медработникам в 35 медицинских учреждениях, после чего был произведен перерасчет надбавок медикам. Прокуроры внесли представления главным врачам больниц в городах Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, а также в Муромском, Александровском, Камешковском, Судогодском, Вязниковском, Петушинском, Собинском, Селивановском Гороховецком, Кольчугинском, Меленковском, Юрьев- Польском и Киржачском районах и в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) город Радужный.