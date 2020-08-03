Вывозной рейс из Венесуэлы и Доминиканы запланирован на 6 августа

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 августа. /ТАСС/. Очередной вывозной рейс авиакомпании Azur Air для россиян, оказавшихся во время пандемии коронавирусной инфекции в Венесуэле и Доминиканской Республике, запланирован на 6 августа.

Об этом ТАСС сообщил в понедельник посол РФ в этих карибских странах Сергей Мелик-Багдасаров.

"Пока в предварительных списках около 160 человек, из них чуть больше 130 из Доминиканы. Рейс пойдет из Каракаса 6 августа, далее Ла-Романа, а 7 августа будет в Москве", - уточнил дипломат.

Это уже четвертый вывозной рейс из Каракаса. Предыдущие три состоялись в начале мая, июня и июля. Ранее рейсами Azur Air в Россию из стран Латинской Америки вернулись более 1 тыс. соотечественников.