В Коми заработала первая в России реабилитационная клиника для перенесших коронавирус

СЫКТЫВКАР, 3 августа. /ТАСС/. Ухтинская терапевтическая поликлиника в Республике Коми стала первым в стране реабилитационным центром для переболевших коронавирусной инфекцией. Восстановление бывших пациентов достигается за счет местных минеральных вод и сапропелевых грязей, сообщил в понедельник врио главы региона Владимир Уйба.

"Мы разработали условия для прохождения реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией. Ухтинская терапевтическая поликлиника стала первым в стране медицинским учреждением, которая комплексно занимается реабилитацией людей, пострадавших от COVID-19", - заявил Уйба в видеообращении к жителям, которое размещено на странице Коми во "ВКонтакте".

Реабилитация необходима особенно тем, у кого заболевание протекало в средней и тяжелой формах, сообщил он. "Коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы и системы человека. Высокий лечебный и восстановительный эффект обеспечивается за счет применения минеральных вод и сапропелевых грязей, полученных из природных источников Ухтинского района", - пояснил руководитель региона.

По информации управления Роспотребнадзора по Коми, на 3 августа в регионе подтверждено 5 447 случаев заражения коронавирусом, за сутки отмечен 51 случай. Выздоровели 4 137 человек, умерли 58 за весь период пандемии.