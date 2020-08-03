Туры по Псковской области по программе кешбэка будут готовы в августе

ПСКОВ, 3 августа. /ТАСС/. Туристические туры по местам Псковской области, которая участвует в федеральной программе туристического кешбэка, появятся в августе, сообщил в понедельник губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона.

В конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, возврат составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Программа заработает в курортных регионах с 1 октября, в остальных - с 15 августа.

"Учитывая период летних отпусков, многие спрашивали по поводу федеральных субсидий в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей на туристические путевки. Это значительная и своевременная помощь от федерального правительства для восстановления внутреннего туризма, для поддержки наших граждан. Приятно, что Псковская область в этой программе участвует. При этом пока конкретные туры и предложения все еще отбираются на федеральном уровне. Окончательный список будет сформирован к началу августа", - сказал Ведерников.

Власти Псковской области по итогам 2019 года зафиксировали рекордные показатели туристического потока в регион: он составил 430 тыс. человек. Этого удалось достичь за счет расширения географии железнодорожных и авиационных пассажирских перевозок. А объем налоговых отчислений в сфере туристической деятельности Псковской области впервые превысил отметку в 1 млрд рублей.

В прошлом году десять храмов Пскова были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, на территории Псковской области расположен Пушкинский заповедник, где находится могила Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское", ежегодно его посещают более 300 тыс. человек. Популярностью у туристов также пользуется Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. На территории монастыря расположены уникальные карстовые пещеры - комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек.