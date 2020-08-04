В Нью-Йорке объявили штормовое предупреждение

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка объявили штормовое предупреждение в связи с приближением к восточному побережью США тропического шторма "Исаиас", сформировавшегося в Атлантическом океане. Об этом сообщила в понедельник в своем Twitter руководитель городского управления по чрезвычайным ситуациям Дайан Крисуэлл.

"Штормовое предупреждение из-за "Исаиас" вступило в силу в городе Нью-Йорке и действует до дальнейших распоряжений. Управление по чрезвычайным ситуациям принимает меры по защите от подтоплений и в настоящий момент занимается распределением имеющихся ресурсов", - информировала Крисуэлл.

В крупнейшем мегаполисе США в ночь на вторник прогнозируются сильный ветер, ливни и подтопления. На участке набережной около 16-го пирса на Манхэттене сооружают укрепление из мешков с песком. Как пояснило управление, это единственное место в этом нью-йоркском районе, где требуется дополнительная защита от шторма.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Исаиас" к вечеру понедельника усилится до урагана и достигнет побережья штата Южная Каролина. В прибрежных районах ожидается сильный ветер, проливные дожди, есть опасность наводнений. Скорость ветра в пределах тропического шторма "Исаиас", который находится в 100 км юго-восточнее города Чарлстона (Южная Каролина), составляет около 31,2 м/с. Он движется на северо-восток со скоростью 7,1 м/с.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.