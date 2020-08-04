Вильфанд рассказал о сроках завершения купального сезона в России

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Метеорологи не верят в примету, согласно которой купальный сезон завершается в День Ильи Пророка, 2 августа. В настоящее время комфортная для купания температура воды сохраняется в реках, водоемах и морях России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Примета о том, что в Ильин день купальный сезон завершается, не подтверждается, согласно нашим наблюдениям. Мы проверяли эту примету. Конечно, бывало, что в августе температура воды опускалась до 16 градусов, в такой купаться не захочется. Но также бывало, что в первой декаде сентября температура достигала 20-21 градуса", - отметил Вильфанд.

По его словам, температура воды в Москва-реке, в частности, составляет выше плюс 20 градусов, что означает продолжение купального сезона.

Активно продолжается купальный сезон и на российских курортах. "Совершенно однородная и хорошая температура. На всех курортах Крыма температура моря 24-25 градусов, а на курортах Черноморского побережья - 25-26 градусов", - отметил Вильфанд.

День Ильи Пророка отмечается 2 августа. С этим православным праздником связано много народных примет. Согласно одной из них, после этого дня заканчивается лето и купальный сезон, так как вода в водоемах становится очень холодной.