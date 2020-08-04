"Известия": на Россию пришлось более трети всех утечек данных пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более трети всех случаев утечек персональных данных пациентов с коронавирусом, а также с подозрением на него, произошло в России. Об этом во вторник пишет газета " Известия " со ссылкой на данные компании InfoWatch .

По информации издания, всего за первое полугодие 2020 года произошло 72 случая утечки персональных данных, связанных с коронавирусной инфекцией, из них 25 - на территории РФ. Утечки в России произошли по вине сотрудников больниц, аэропортов и других организаций, имеющих доступ к информационным ресурсам в пределах периметров организаций. В целом по этой причине в мире произошло 75% утечек, еще 25% - из-за хакерских атак.

Как сообщили "Известиям" в компании, в 64% случаев во всем мире связанные с коронавирусом персональные данные были скомпрометированы в виде списков. Перечни пациентов были сфотографированы и распространены с помощью мессенджеров или групп в соцсетях. Некоторые утечки произошли из-за случайной отправки менеджерами данных на неправильные адреса электронной почты.

В компании уточнили, что на территории РФ 96% случаев - это утечки списков, 4% - утечки баз. Во всех случаях утечки данных произошли из-за умышленных нарушений. Обнародование таких данных зачастую влекло за собой негативное отношение к заболевшим коронавирусом со стороны общества, подчеркнули в InfoWatch.

В федеральном штабе по коронавирусу отказались от комментариев. В пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы "Известиям" сообщили, что с начала 2020 года утечек персональных данных из информационных систем московского правительства не было.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 18 млн человек, около 690 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 856 264 случая заражения, выздоровели 653 593 человека, умерли 14 207. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.