В Бразилии за сутки выявили минимальное с июня число заразившихся коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 августа. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось за сутки на 16 641, до 2 750 318. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник вечером официальные данные Минздрава.

Это самый низкий показатель суточного прироста числа новых положительных результатов диагностики с 8 июня. Как следует из сводки Минздрава, около 70% от общего числа заразившихся (1 912 319) уже выздоровели, еще 743 334 человека являются активными носителями вируса. Количество летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, увеличилось на 561, до 94 665. На 100 тыс. населения приходятся 1 308 заразившихся и 45 смертей.

Всего на минувшей неделе зафиксировано 313 364 новых случая инфицирования, почти на 6,3 тыс. меньше, чем с 19 по 25 июля, когда этот показатель достиг рекордных 319 653. До этого впервые с начала эпидемии в стране число заразившихся пошло на спад. Количество летальных исходов, несмотря на некоторое снижение (7 114 за период с 26 июля по 1 августа), на протяжении последних 10 недель составляет около тысячи в день и больше.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США. В Минздраве республики ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по количеству летальных исходов.