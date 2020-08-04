"Опасное солнце" прогнозируют в ряде регионов России

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Повышенный индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой областях, Алтайском крае и республике Тыва в ближайшие дни. В Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму и республиках Северного Кавказа он будет достигать опасных отметок со среды, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая области - в этих регионах в течение ближайших дней будет повышенный ультрафиолетовый индекс. Он будет в районе 6-7 единиц. Это значит, что нужно будет соблюдать меры безопасности", - сказал он.

Кроме того, повышенное ультрафиолетовое излучение, достигающее 7 единиц, прогнозируется в Алтайском крае и Тыве в ближайшее время.

Со среды, 5 августа, "опасное солнце" прогнозируется в Краснодарском крае, Ставрополье, республиках Серного Кавказа и Крыму. "Очень высокий индекс. Будет достигать 8-10 единиц", - отметил Вильфанд.

В Москве индекс ультрафиолетового излучения будет 3-5 единиц в ближайшие дни. "Это не опасно, но осторожным быть все-таки следует", - добавил он.

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц: чем выше индекс, тем больше может быть вред для кожи и глаз. При индексе, равном или превышающем 3, необходимо применять защитные средства от солнца.