Эксперт: США нужно к осени снизить число заражений коронавирусом до 10 тыс. в сутки

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Американские власти должны к сентябрю добиться снижения суточного числа заражений новым коронавирусом в стране до 10 тыс., чтобы поставить под контроль распространение вызываемого им заболевания (COVID-19). Такое мнение выразил в понедельник директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи во время телеконференции, организованной Американской медицинской ассоциацией.

По словам главного инфекциониста страны, в настоящее время в США регистрируется "50-60 тыс. новых случаев заражения каждые сутки", что означает "середину первой волны" пандемии. "Если мы не собьем эти цифры, то ситуация осенью станет реально плохой", - продолжал Фаучи, назвав в качестве цели снижение данного показателя до "10 тыс. случаев в сутки".

Он обратил внимание на то, что ускорение распространения инфекции, которое наблюдалось на западе и юге США несколько недель назад, теперь происходит и в остальных районах страны. Фаучи в связи с этим рекомендовал властям на местах немного ужесточить санитарно-эпидемиологические меры.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации федеральных и местных властей, 29 июля в США было подтверждено 70,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. В предыдущий раз число инфицированных за сутки превысило отметку в 70 тыс. 24 июля. Рекордно высокий показатель с начала пандемии - 77,3 тыс. заразившихся - был зарегистрирован 16 июля.

По информации университета, всего в США зафиксировали более 4,71 млн случаев заражения коронавирусом, умер 155 331 человек.