На Камчатке возобновилась плановая госпитализация детей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 августа. /ТАСС/. Оказание плановой медпомощи после смягчения мер из-за угрозы распространения коронавируса возобновлено во вторник в Камчатской краевой детской больнице, сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

"4 августа на плановую госпитализацию открывается Камчатская краевая детская больница. Далее по графику стоит краевая больница им. А.С. Лукашевского", - уточнил собеседник агентства.

Режим полной самоизоляции региона ввели 1 апреля и уже несколько раз продлялся. Сейчас край находится на втором этапе снятия ограничений, который, ориентировочно, продлится до 9 августа. Долгое время Камчатка лидировала в ДФО по числу инфицированных на 100 тыс. населения, однако, в данный момент власти региона заявляют, что эпидемиологическая обстановка на полуострове улучшается.

Всего с начала пандемии в крае зафиксировано более 3,4 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное количество медицинских работников, чтобы покрыть потребность региона в кадрах для борьбы с инфекцией.