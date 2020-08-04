Компания Regeneron сообщила об успехе испытаний вакцины от коронавируса на животных

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщила об успешных испытаниях на животных экспериментального средства, предназначенного для предотвращения заражения коронавирусом и лечения вызываемого им заболевания. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Сыворотка, приготовленная на основе двух антител к коронавирусу, во время испытаний на животных "практически полностью блокирует внедрение вирусной инфекции", приводит агентство сообщение компании. По ее словам, в ходе другого эксперимента ученым удалось минимизировать показатель заражаемости у животных, которым вводили образцы вируса высокой патогенности. У подопытных не было выявлено увеличения концентрации вируса в крови и каких-либо обострений после введения сыворотки.

Опыты ставились на 36 макаках-резусах и 50 хомяках. Компания уточнила, что опыты на животных не гарантируют успешного воздействия средства на людей.

Regeneron Pharmaceuticals в июле сообщила, что получила от Министерства здравоохранения и социальных служб США контракт на сумму $450 млн на производство и поставку экспериментального средства лечения и предотвращения коронавирусной инфекции. Компания в случае успеха рассчитывает поставить от 70 тыс. до 300 тыс. доз, предназначенных для лечения, и от 420 тыс. до 1,3 млн доз, предназначенных для предотвращения инфекции.

Ранее власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Также вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer.