Шторм Isaias усилился до урагана за 100 км от восточного побережья США

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Тропический шторм Isaias, сформировавшийся в Атлантическом океане, набрал силу урагана перед тем, как в ночь на вторник достичь восточного побережья США. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

"Isaias набрал силу урагана и, как ожидается, обрушится на сушу предстоящей ночью в сопровождении опасных ветров и прилива", - информировал центр.

В прибрежных районах Южной Каролины ожидается сильный ветер, проливные дожди, есть опасность наводнений. Скорость ветра в пределах Isaias, который находится в 100 км восточнее города Чарлстон (Южная Каролина), составляет около 33,5 м/с. Ураган движется на северо-восток со скоростью 7,1 м/с.

Штормовые предупреждения объявлены в прибрежных районах штатов Южная и Северная Каролина, а также в Нью-Йорке.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.