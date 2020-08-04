Роспотребнадзор сообщил, что в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию этой осенью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что предстоящей осенью и зимой в стране появятся новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне еще не прививались.

"Что касается ожидаемых штаммов вируса гриппа, то еще в феврале ВОЗ рекомендовала в сезоне 2020-2021 годов в северном полушарии квадривалентные вакцины, содержащие: вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)", - говорится в сообщении.

Специальная комиссия ВОЗ дважды в год пересматривает штаммы гриппа для четырех- и трехвалентных вакцин. В четырехвалентную вакцину входят два вируса штамма А и два вируса штамма В, в трехвалентной вакцине, которая пока больше распространена в мире, есть только один вирус штамма В. Штамм вируса, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage) был в четырехвалентной вакцине и в прошлом эпидсезоне. В трехвалентных вакцинах на этот сезон в северном полушарии ВОЗ рекомендует использовать три обновленных штамма.

В прошлогодний сезон гриппа ВОЗ рекомендовала включить в состав вакцин вирус, подобный A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09, вирус A(H3N2), вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87), и вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88).