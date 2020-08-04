NYT: специалисты в США опасаются появления вакцины от коронавируса к президентским выборам

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Некоторые специалисты, участвующие в разработке вакцины от нового коронавируса в США, опасаются, что администрация президента Дональда Трампа будет добиваться одобрения препарата до выборов главы государства в ноябре. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты The New York Times.

По словам источников издания, сотрудники американских ведомств, которые участвуют в создании вакцины, "постоянно находятся под давлением со стороны Белого дома, рассчитывающего на хорошие новости". Они якобы "опасаются политического вмешательства" в данную работу в ближайшие месяцы.

Как говорится в материале, "эксперты в правительстве и вне его боятся, что Белый дом будет оказывать давление на Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США, чтобы оно не обращало внимание на отсутствие достаточных данных и хотя бы в чрезвычайном порядке одобрило до намеченных на 3 ноября выборов применение вакцины, возможно, для отдельной группы". В нее, по словам источников издания, могли бы войти медики.

В публикации приводится комментарий специалиста Университета штата Пенсильвания Пола Оффита, который входит в консультативный совет по вопросам, касающимся вакцины от коронавируса, при Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США. Он также полагает, что вашингтонская администрация якобы может поспешить с тем, что касается сертификации вакцины. По словам Оффита, некоторые специалисты "по-настоящему встревожены этим".

Источник издания уточнил, что официальные лица, входящие в рабочую группу, созданную Белым домом в целях борьбы с коронавирусом, не упоминают во время консультаций президентские выборы. Вместе с тем они якобы интересуются тем, может ли быть вакцина готова к октябрю. По версии издания, сотрудники предвыборного штаба Трампа отмечают, что появление в США вакцины от коронавируса до выборов имело бы огромное значение.

Администрация все опровергла

Как констатирует газета, официальные лица США опровергли утверждения о том, что администрация Трампа добивается создания вакцины до выборов.

Согласно приведенной в публикации информации, сотрудники Министерства здравоохранения и социальных служб США, приступая к выполнению плана по созданию вакцины, первоначально рассчитывали завершить эту работу в октябре. Позже они признали, что это нереалистично.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что американская вакцина от коронавируса будет готова к концу 2020 года. Он допускал, что это может произойти и раньше.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 4,71 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 155,3 тыс. человек.