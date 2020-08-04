Мемориал медсестрам, погибшим в 2016 году, открыли на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ /Сирия/, 4 августа. /ТАСС/. Мемориал в честь военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, погибших при артобстреле боевиками госпиталя в сирийском городе Алеппо в 2016 году, открыли на территории медицинского отряда российской авиабазы Хмеймим.

"Открывая этот памятник, мы выражаем глубокую благодарность всем, кто с честью до конца выполняет свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике", - сказал на церемонии открытия мемориала командующий командующий группировкой войск Вооруженных cил РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко, обращаясь к личному составу медицинского отряда особого назначения.

Памятник открыли под музыкальное сопровождение военного оркестра, после чего военнослужащие дали оружейный салют в честь погибших. Затем к мемориалу возложили цветы представители командования группировкой войск в Сирии и военные медики, которые сейчас несут службу на авиабазе.

На черном камне, установленном в парке на территории авиабазы, выгравированы портреты погибших медсестер, даты их рождения и гибели. Внизу на мемориале указывается, что памятник поставлен от имени всех российских военных медиков.

По инициативе коллег

Как рассказал журналистам начальник медицинского отряда специального назначения подполковник медицинской службы Ахмед Абдулкадыров, инициатива установки памятника принадлежит коллегам погибших медсестер. "В возведении этого памятника участвовал весь личный состав медицинского отряда. Без получения каких-либо дополнительно средств со стороны. И инициатива была поддержана всеми людьми в отряде", - сказал он.

Абдулкадыров отметил, что установка памятника погибшим коллегам была общим долгом всех российских военных медиков, несущих службу в Сирии. "В 2016 году наш отряд находился здесь, на базе Хмеймим. Встречали этот отряд, потом мы их же провожали в Алеппо для выполнения задач. Ну и через два дня случилась трагедия - эти две медсестры погибли в Алеппо", - вспомнил он, как отряд, в котором служили погибшие медсестры, четыре года назад отправлялся в Алеппо.

Гибель военных медиков

В декабре 2016 года медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны России, который был дислоцирован в Алеппо, во время приема местных жителей подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков. Из-за прямого попадания мины в приемное отделение погибли двое российских военнослужащих-медиков - Надежда Дураченко и Галина Михайлова, детский врач-педиатр Вадим Арсентьев получил тяжелое ранение.

Дураченко и Михайлова до командировки в Сирию работали в Биробиджанском военном госпитале, обе были выпускницами местного медицинского колледжа, по специализации они операционные хирургические сестры. Обе погибшие медсестры были матерями - Дураченко воспитывала дочь, а Михайлова - сына.

Погибших медсестер похоронили в Еврейской автономной области. Президент России Владимир Путин тогда же подписал указ о награждении Дураченко и Михайловой орденом Мужества.