Власти Сахалина начали контролировать качество уборки дорог с помощью беспилотников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Ежедневный мониторинг качества уборки дорог начали вести в Южно-Сахалинске с помощью беспилотников и специального автомобиля. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Слежение за уборкой дорог началось всего несколько дней назад. Планируется, что работа будет вестись ежедневно, включая выходные. Сейчас мониторинг ведется только в одной части Южно-Сахалинска, но по истечению августа эта практика распространится не только на весь областной центр, но и на другие муниципалитеты региона.

"Главная цель, которую мы преследуем, - улучшение экологической обстановки. Сейчас данные обрабатывают специалисты, но в дальнейшем это будут делать нейронные сети, уже работаем над этим", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Сахалинской области Вячеслава Аленькова.

Как уточнили ТАСС областные власти, мониторинг с помощью беспилотников и спецавтомобиля - это большой шаг для региона. "Мало в каких городах пользуются подобным методом слежения. Это очень современный метод, позволяющий в считанные часы реагировать на какие-либо нарушения и ошибки", - прокомментировали ТАСС в правительстве.

Volga Siber, оборудованная камерами высокого разрешения и различными датчиками, в том числе измерения уровня запыленности, ежедневно проезжает по улице. Задача водителя спецавтомобиля и параллельно работающих квадрокоптеров - зафиксировать реальную ситуацию на дороге. Все данные, собранные с помощью объезда и облетов, сразу направляются в ситуационный центр. Здесь проводится первичная обработка снимков. Благодаря фотографиям высокого разрешения четко видно, в каких местах дворники или водители коммунальной техники плохо справились со своей работой. Анализ ведут по 15 параметрам: наличие пыли, грязи и мусора на проезжей части, в автобусных карманах, в урнах, на газоне и других местах.

По информации правительства области, комплекс стандартов по качеству содержания дорог разработало министерство по эффективному управлению регионом. В перспективе систему будут применять и в зимнее время. К наступлению холодов ведомство разработает соответствующий комплекс стандартов.