Прокуратура после выброса в Ангару требует взять на учет иловую карту на "Усольехимпроме"

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура внесла представление в адрес администрации города Усолье-Сибирское о необходимости поставить на учет бесхозную иловую площадку канализационно-очистных сооружений (КОС) бывшего предприятия "Усольехимпром", с которых в июне произошел выброс неочищенных стоков в Ангару. Об этом сообщила ТАСС во вторник старший помощник байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

"Нами внесено представление в адрес муниципалитета. Оказалось, что иловая площадка является бесхозяйной. Необходимо устранить эти нарушения, чтобы определиться с правообладателем иловой площадки, это должен сделать муниципалитет. Есть определенный порядок постановки на учет такого имущества в качестве бесхозяйного, и потом возлагается на муниципалитет ответственность за эту территорию", - сказала Рягузова.

По ее словам, еще не завершено исследование проб воды, отобранных из Ангары после выброса неочищенных стоков. По результатам исследования прокуратура определит, в отношении кого принимать меры за выброс.

Пресс-служба правительства Иркутской области 11 июня сообщила, что в городе Усолье-Сибирское из иловой карты канализационно-очистных сооружений произошел выброс органического вещества, которое попало в Ангару. В Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре ТАСС уточнили, что КОС не эксплуатируются более 10 лет и находятся на территории бывшего "Усольехимпрома". В веществе, которое попало в Ангару, было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по аммонию в 360 раз, по фенолу - в 80 раз, фосфату - в 500 раз. Это характерно для неочищенных хозяйственно-бытовых стоков.

В Усолье-Сибирском с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ. На площадке закрывшегося в 2005 году предприятия химической промышленности "Усольехимпром" находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Кроме того, там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами, периодически там происходят утечки ядовитых веществ. 30 июля президент РФ распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолье-Сибирского.