Оренбургский медуниверситет обучил свыше 7 тыс. медиков, работающих с коронавирусом

ОРЕНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Оренбургский государственный медицинский университет (ОрГМУ) подготовил и реализовал лекционный образовательный марафон по актуальным темам в связи с распространением коронавирусной инфекции, участниками которого стали врачи и медсестры регионов России. Об этом сообщил ответственный секретарь приемной комиссии вуза кандидат биологических наук, доцент Евгений Зинченко в ответе на запрос ТАСС.

"Обучение в рамках лекционного марафона прошли свыше 7 тыс. специалистов здравоохранения с высшим и средним медицинским образованием. Почти 84% всех участников вебинаров - это медицинский персонал Оренбургской области. Вебинарами были охвачены специалисты здравоохранения из Москвы, Санкт-Петербурга, Читы и других регионов страны", - сказано в ответе.

Начиная с марта 2020 года университет провел 43 вебинара: 38 - для врачей и пять - для специалистов со средним медицинским образованием, уточнили в вузе. Среди тем дистанционных лекций: "Первичные противоэпидемические мероприятия при подозрении на новую коронавирусную инфекцию", "Острая дыхательная недостаточность (ОДН) при тяжелых вирусных инфекциях. Высокие технологии в лечении ОДН", "COVID-19: новые вызовы в управлении сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Тактика среднего медицинского персонала при оказании медицинской помощи в условиях поликлиники и стационара больным с клиническими признаками коронавирусной инфекции" и другие.

"Для обеспечения потребности здравоохранения Оренбургской области в подготовке специалистов для работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции обучено свыше 1,3 тыс. врачей и среднего медицинского персонала, свыше 500 ординаторов университета и 1,7 тыс. студентов старших курсов. С учетом возможности реализации программ через портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования обучение прошли представители медицинских организаций более чем из 80 других субъектов Российской Федерации", - добавил Зинченко.

В университете уточнили, что реализация программ обучения продолжается, вуз постоянно актуализирует образовательные материалы.