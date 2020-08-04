В Приморье создали запас масок и защитных костюмов на случай второй волны коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Приморского края сформировали запас в количестве более 1 млн защитных масок и более 100 тыс. костюмов на случай второй волны распространения коронавирусной инфекции и сезонного подъема заболевания ОРВИ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Минздрав Приморья сформировал резерв на случай второй волны коронавируса или сезонный подъем заболевания ОРВИ и гриппом", - говорится в сообщении. "У нас уже есть более 100 тыс. штук респираторов и защитных костюмов, более 1 млн масок", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения региона Анастасии Худченко.

Кроме этого, по данным Минздрава Приморья, в медучреждениях региона создан неснижаемый запас лекарственных препаратов.

В мае этого года Приморский край получил первую крупную партию защитных костюмов от Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ). Партию средств в 5,4 тыс. штук отправили на станцию скорой помощи Владивостока и в Находкинскую городскую больницу. Дополнительные средства индивидуальной защиты для Дальнего Востока закупают по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России. Деньги на закупку - 1 млрд рублей - выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, работающими в округе.

В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. По данным оперштаба на утро вторника, в регионе с начала пандемии заразились 7216 человек, в настоящее время лечение проходят более 1,5 тыс. человек, умерли 87 человек.