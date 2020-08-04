Более 360 россиян вылетели из Майами в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота"

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в понедельник вывозным рейсом компании "Аэрофлот" из Майами (штат Флорида) в Москву, откуда они направятся в другие города РФ. Об этом свидетельствует информация на сайте международного аэропорта Майами.

Как отмечается на онлайн-табло воздушной гавани, рейс SU111 отправлен. Ожидаемое время прибытия самолета в аэропорт Шереметьево - 16:56 мск. Ранее прилет был намечен на 13:55 мск. Задержка произошла при вылете из воздушных ворот Майами.

"Только что мы проводили вывозной рейс для наших граждан, который вылетел в Москву из международного аэропорта города Майами, штат Флорида. На его борту - 364 человека, застрявших в США в разгар пандемии коронавируса, в том числе 24 младенца. Желаем всем как можно скорее оказаться дома", - заявил в распространенном сообщении посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, среди пассажиров рейса числятся также "нуждавшиеся в незамедлительной репатриации по причинам неотложного характера (20 человек)".

На родину вылетели и специалисты государственной корпорации "Роскосмос", которые завершили свою работу в Центре космических полетов имени Джонсона в штате Техас. На вывозной рейс из Майами были приглашены жители Москвы, а также Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей. Как отмечается на сайте посольства РФ в США, для гарантированного включения в список пассажиров вывозного рейса непременным условием является предварительная регистрация на него через личный кабинет на портале госуслуг. Также рекомендовано заблаговременно уведомлять сотрудников портала о невозможности явиться на рейс, чтобы улучшить заполняемость самолета и дать возможность большему числу граждан вернуться в Россию.

Это второй вывозной рейс, организованный из Майами, и 17-й из США в целом.

Антонов в апреле заявил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой на фоне ситуации с распространением нового коронавируса. После этого целый ряд вывозных рейсов "Аэрофлота" в РФ был организован из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса (штат Калифорния) и Майами (штат Флорида).