Ураган Isaias обрушился на побережье штата Северная Каролина

ТАСС, 4 августа. Ураган Isaias, сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился в понедельник вечером на побережье американского штата Северная Каролина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида).

По его информации, скорость ветра в пределах атмосферного явления достигает 38 м/с. Оно находится в 65 км к юго-западу от города Уилмингтон (штат Северная Каролина). Ураган перемещается в северо-восточном направлении со скоростью 9,7 м/с.

Ранее из-за приближения урагана штормовые предупреждения были объявлены в прибрежных районах штатов Южная и Северная Каролина, а также в Нью-Йорке.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.