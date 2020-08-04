В Хабаровском крае откроют бассейны и музеи в районах с наименьшим числом заразившихся

ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев разрешил открыть спортивные объекты и учреждения культуры в районах с низким уровнем заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства во вторник.

"В районах Хабаровского края с низкой заболеваемостью COVID-19 в ближайшее время предлагается открыть бассейны, спортивные залы, а также различные объекты культуры. Такое поручение на краевом штабе по коронавирусу дал Михаил Дегтярев", - говорится в сообщении.

Ранее в районах, где мало заразившихся, разрешили открыться пришкольным лагерям. Организация их работы началась с 1 августа. С начала августа в крае заработали и загородные детские лагеря. Новый глава региона также разрешил работу кафе и ресторанов, они смогут принимать посетителей после тщательных проверок с 9 августа. Пока в городах и поселениях региона работают только летние веранды. Закрытыми остаются кинотеатры, аттракционы, игровые комнаты, бассейны, не работают учреждения сферы дополнительного образования.

"В Николаевском районе за весь период пандемии было всего 16 заболевших, при этом стоит бассейн, стоят спортивные сооружения, закрыт музей. Люди не понимают, почему так происходит. Считаю, что с соблюдением всех противоэпидемических норм их нужно открывать", - цитирует пресс-служба Дегтярева.

Главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева отметила, что открыть спортивные объекты и учреждения культуры в районах с низким уровнем инфицирования можно, если муниципалитеты совместно с Роспотребнадзором обеспечат контроль за выполнением санитарных требований.

За прошедшие сутки в Хабаровском крае выявлено 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии зафиксировано 7 861 случай заражения. Показатель заболеваемости составил 598 случаев на 100 тыс. населения и впервые с начала эпидсезона превысил общероссийский. Однако коэффициент ежесуточного прироста снизился до 1,3%, темп распространения - до 0,93, что позволяет начать частичное снятие ограничений в районах, где не отмечалось большого числа заразившихся.