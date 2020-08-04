СМИ: в японском сегменте Facebook похитили учетные записи 7,6 тысяч пользователей

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Учетные записи свыше 7,6 тысяч пользователей японского сегмента Facebook похитили в период с конца июня этого года. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японскую компанию Sola.com, работающую в сфере кибербезопасности.

Как утверждает компания, похищенные данные хранятся на серверах, расположенных на территории России. По данным работающего на правительство Японии Агентства продвижения информационных технологий, злоумышленники получили доступ к аккаунтам посредством так называемого фишинга. Пользователям приходили личные сообщения якобы от людей из их списка друзей со ссылкой на видеозапись. При переходе по ссылке открывалась страница, визуально идентичная стартовой странице Facebook, с предложением заново ввести логин и пароль.

В то же время специалисты Sola.com утверждают, что в массовом фишинге принимали участие по крайней мере восемь мошеннических групп, члены которых являются испаноговорящими. "Есть вероятность, что украденные аккаунты могут быть использованы для манипуляций общественным мнением, как это происходило в ходе президентских выборов в США в 2016 году", - приводит Kyodo слова президента японской компании Хирото Такахаси. В Sola.com рекомендуют всем пользователям социальных сетей чаще менять пароль, а также использовать двухступенчатую аутентификацию.