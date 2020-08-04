Власти Бурятии продлили запрет на работу кафе и столовых в Северобайкальске

УЛАН-УДЭ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Бурятии продлили ограничительные меры - запрет на работу заведений общественного питания в городе Северобайкальске на севере республики. В популярном у туристов населенном пункте, расположенном на берегу озера Байкал, рядом с Байкало-Амурской магистралью, ухудшается эпидемиологическая ситуация, на сегодня там зарегистрировано 309 случаев заражения, что выше республиканского показателя в три раза, сообщили во вторник журналистам в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Кафе, столовые, бары на территории Бурятии открылись 10 июня, после двух месяцев простоя из-за начавшейся в марте пандемии. Однако в конце июля в Северобайкальске была зарегистрирована вспышка коронавируса: в одном из ресторанов города, несмотря на запрет на массовые мероприятия, провели свадьбу. После этого в оперштабе приняли решение закрыть заведения общепита в населенном пункте до улучшения эпидемиологической ситуации.

"В Северобайкальске продлен запрет на работу общепита из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации. На сегодня количество заразившихся гостей свадьбы достигло 13 человек. Введение ограничительных мероприятий необходимо для реализации мероприятий по локализации групповых очагов и предупреждения их дальнейшего распространения", - сказали в оперативном штабе.

В Северобайкальске с 4 августа до 16 августа 2020 года включительно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с количеством посадочных мест от 60 и более. Заведения, где менее 60 посадочных мест, должны оканчивать работу не позже 21 часа.

В оперштабе отметили, что местные жители продолжают нарушать установленные запреты. Так, в минувшие выходные были установлены два факта проведения массовых мероприятий: свадьбы и юбилея в кафе и ресторане. "Случаи COVID-19 в городе регистрируются ежедневно, на сегодня зарегистрировано 309 случаев, что выше республиканского показателя в три раза", - привели в оперштабе слова заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Елены Кузьминой.

Всего в Бурятии зарегистрировано 4 263 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 3 527 человек, умерли 44 человека. В настоящее время проходят лечение в стационарах республики 312 больных, на амбулаторном лечении находятся 380 пациентов.