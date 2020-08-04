Илона Маска пригласили в Египет убедиться, что пирамиды построили не пришельцы

КАИР, 4 августа. /ТАСС/. Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предположил, что Великие пирамиды были построены инопланетянами.

"Очевидно, пришельцы построили пирамиды", - написал Маск на своей странице в Twitter. На его пост отреагировали представители египетких властей.

Министр международного сотрудничества Рания аль-Машат, в прошлом возглавлявшая Минтуризма страны, пригласила Маска в Египет, чтобы он мог своими глазами убедиться, что это - не так.

"С восхищением слежу за вашей работой, - написала она в Twitter обращение к Илону Маску. - Приглашаю вас и SpaceX изучить исследования о том, как были возведены пирамиды, а также посмотреть гробницы строителей пирамид. Мистер Маск, мы ждем вас!"

Более резко по поводу твита Илона Маска высказался египтолог, много лет возглавлявший министерство по делам древностей Захи Хавас, категорично настроенный против теорий об иноземном происхождении создателей пирамид. Заявление Маска он назвал "полной галлюцинацией".

"Внутри Великой пирамиды есть надписи о строителях пирамид, и я нашел гробницы тех, кто их строил, и там написано, что эти люди были египтянами, а не рабами, - сказал он в минутном видео, обращенном к Маску. - Все захоронения вокруг Великих пирамид упоминают пирамиду Хеопса и самого фараона".

Гипотезы о строителях пирамид

Расположенные на плато Гиза в Каире Великие пирамиды считаются последним из сохранившихся с древности семи чудес света. В комплекс входят пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Как доподлинно удалось установить ученым, строительство самой большой пирамиды - Хеопса - началось 23 августа 2470 г. до н.э. Это установили 11 лет назад египтологи из Каирского университета после проведения исторических и астрономических подсчетов. Как тогда удалось выяснить, строительство пирамиды началось после появления на небосклоне Сириуса в сезон разлива Нила. Впервые наблюдение за Сириусом начали проводить в 4241 году до н.э. История подсказала, что фараон Хуфу (Хеопс) взошел на престол после смерти своего отца фараона Сенефру (Снофру) в 2470 году до н.э.

История строительства древнеегипетских пирамид Гиза долгое время оставалась загадкой для ученых всего мира. Официально считается, что они были построены фараонами Хуфу, Хафра (Хефрен) и Менкаура (Микерин) во время правления этих правителей IV династии, то есть в период с 2720 по 2560 годов до нашей эры. При этом иногда уточняется, что пирамиду Хеопса строил жрец-архитектор Хемиун. Однако имеются и другие предположения, начиная с того, что пирамиды Гизы были возведены "допотопным царем по имени Саурид", некоторые исследователи ссылаются на "надпись", в которой говорится, что пирамида Хеопса была построена около 73 000 лет назад.

Существует также инопланетная гипотеза русского ученого Сергея Проскурякова, который считал, что пирамиды были построены "пришельцами с Сириуса" и что архитектор Хемиун сам был с Сириуса. Также есть мнение, что во времена Хеопса пирамиды были лишь отреставрированы. Имеет право на существование и версия о возведении пирамид атлантами. Большую работу по выяснению времени постройки пирамид провел исследователь Роберт Бьювэл, который обнаружил, что расположение пирамид в Египте соответствует положению звезд в созвездии Ориона в 10400 году до нашей эры, а "вентиляционные" шахты в пирамиде Хеопса были направлены на пояс Ориона, альфу Дракона, Сириус и звезду Кохаб в созвездии Малой Медведицы в 2450 году до н.э. В пользу гипотезы о допотопном сооружении пирамиды Хеопса говорит факт наличия в ее основании морских ракушек.

В древности высота пирамиды Хеопса составляла почти 147 м, но впоследствии ее вершина разрушена, и сейчас ее самая высокая точка находится на отметке 138,8 м. Длина грани пирамиды составляет примерно 225 м, а в древности она была около 230 м. Для строительства пирамиды потребовалось 2,3 миллиона блоков. До XIV века нашей эры пирамида оставалась самым высоким сооружением в мире.