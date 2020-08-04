Аксенов сообщил, что Крым в июле посетили около 1,5 млн туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Крым в июле принял около 1,5 млн отдыхающих, большинство приехали по Крымскому мосту, сообщил во вторник во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"С 1 по 31 июля в Крыму отдохнули 1,432 млн туристов. Из них 31,9% прибыли авиасообщением, 62,7% - по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 5% - по железной дороге, менее 1% - через государственную границу РФ на участке Армянск, Джанкой, Перекоп", - написал Аксенов.

Он добавил, что средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80%, по ряду объектов - 95%.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году в регионе побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии коронавируса. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 до 2 млн туристов. Отели и санатории полуострова начали размещать приезжающих из других регионов страны с 1 июля. До этого в течение двух недель они работали только для жителей региона.