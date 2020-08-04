Черногория откроет границы для россиян

БЕЛГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Национальный координационный совет Черногории принял решение включить Россию и Азербайджан в "зеленый" список стран, граждане которых могут въезжать на территорию республики. Об этом в ночь на вторник сообщила пресс-служба кабмина Черногории.

"На заседании Национального координационного совета дополнен список стран, чьи резиденты могут въехать в Черногорию. Таким образом, резидентам Российской Федерации и Азербайджанской Республики будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий. Учитывая эпидемиологическую ситуацию <...>, а также нужды нашего туристического сектора и национальные интересы Черногории, совет счел, что не существует препятствий для либерализации въезда российских и азербайджанских резидентов", - говорится в заявлении правительства страны. Кабмин также намерен в ближайшее время рассмотреть вопрос открытия границ для соседних стран - Сербии, Боснии и Герцеговины.

В то же время дата начала свободного въезда для россиян кабмином Черногории не уточняется. Также нет данных, как российские туристы могут попасть в страну, учитывая, что прямое авиасообщение между странами отсутствует, а единственным действующим маршрутом является рейс с пересадкой в Минске.

Черногория в последние недели столкнулась со второй волной эпидемии коронавируса. В 600-тысячной стране умерли 52 человека, за все время эпидемии коронавирусом заразились 3 301 человек, в настоящее время больны 1 804 человека - около 54% заразившихся. В то же время, по мнению специалистов, крайне малое число тестируемых не дает представления о масштабах распространения вируса в стране.

На фоне эпидемии сложилась трудная ситуация в туристическом секторе черногорской экономики. По данным туристической организации страны, число иностранных туристов в июле снизилось на 92%. По состоянию на 10 июля в стране находилось лишь чуть более 11 тыс. иностранцев, что составило 8% от аналогичных показателей 2019 года.

Традиционно российские туристы лидируют по числу посещений Черногории. По данным статистического агентства страны Монстат, в 2019 году в Черногории отдохнули 1 млн 352 тыс. туристов. На первом месите среди иностранных туристов были россияне (29,1%), затем сербы (25,3%), граждане Боснии и Герцеговины (10,6%), жители непризнанного Косова (6,9%), украинцы (3,8%), немцы (3,2%), поляки (2,1%). Граждан Азербайджана в стране отдыхает немного, однако в прошлые годы именно эта страна стала лидером по инвестициям в черногорскую экономику.