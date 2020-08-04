В России за сутки выявили 5 159 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 23 апреля

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 5 159, общее число заразившихся достигло 861 423. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

Количество выявленных случаев стало минимальным с 23 апреля. Тогда в стране зафиксировали 4 774 новых заболевших.

Суточный прирост оказался на уровне 0,6%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Псковской областим (0%), Чукотском автономном округе (0%), Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия - Алания (0,2%). На уровне 0,3% прирост зафиксирован в Московской области, Республиках Ингушетия и Алтай, Калужской, Ивановской, Смоленской, Курской областях, Забайкальском крае.

В настоящее время в стране продолжает лечение от коронавирусной инфекции 185 601 человек.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 7 878.

Согласно данным штаба, всего выписали 661 471 человека. Доля выздоровевших превышает 76% от общего числа заразившихся коронавирусом в стране.

В частности, за сутки были выписаны 1 456 пациента в Москве, 404 - в Ямало-Ненецком автономном округе, 310 - в Мурманской области, 278 - в Иркутской области, в Нижегородской области - 276.

Доля выздоровевших пациентов в Москве превысила 75%, всего вылечились уже 183 640 человек. За сутки в столице был выявлен 691 новый случай заражения. Число активных случаев в данный момент, составляет 55 947. Темпы прироста новых заболевших по Москве составили за сутки менее 0,3%. Общее число заразившихся за все время в городе достигло 244 097.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 144.

За сутки было зарегистрировано 22 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 13 - в Архангельской области, 12 - в Москве, 10 - в Алтайском крае, девять - в Свердловской области.