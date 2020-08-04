Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,98

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник снизился на 0,01, до отметки 0,98. В столице этот показатель оказался на уровне предыдущего дня и составляет 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, не превышает единицу с 14 июля.

В восьми из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель находится ниже 1. В Нижегородской и Челябинской областях он, как и в понедельник, составил 0,89, в Свердловской области - 0,91, в Иркутской - 0,93, в Красноярском крае - 0,95, в Санкт-Петербурге, Ростовской области и в Ханты-Мансийском автономном округе - 0,98.

В Подмосковье, как и в Москве, коэффициент превышает единицу и находится на отметке 1,13 второй день подряд.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.