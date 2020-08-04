Экспертиза признала ученого Игнатенко непричастным к сбору исчезающих насекомых Шри-Ланки

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский ученый Александр Игнатенко и его спутники Артем Рябов и Николай Килафян, обвиняемые властями Шри-Ланки в уничтожении редких насекомых, на самом деле собирали в основном тех насекомых, которые исчезающими не являются. Такие выводы содержатся в экспертном заключении, которое провели специалисты Зоологического института Российской академии наук, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников (с текстом заключения ознакомился ТАСС).

"К редким и исчезающим видам могут быть отнесены только шесть видов животных и один вид растений из всех тридцати трех, перечисленных в обвинении. Эндемичными для Шри-Ланки являются только 14 видов из всех перечисленных в обвинении таксонов (группы организмов, принятые в классификации). Классификация, использованная при составлении обвинения, в целом соответствует современному уровню знаний, однако допущен целый ряд несоответствий и ошибок. Это свидетельствует о том, что идентификацию многих групп производили неспециалисты, которые могли допустить ошибки в идентификации видов", - отмечается в документе.

Там уточняется, что из всех собранных, по версии ланкийских правоохранителей, россиянами 33 видов растений и животных к редким можно отнести лишь одну бабочку, пять рептилий и одно растение.

"Среди таксонов, перечисленных в обвинениях как собранные, по версии ланкийских правоохранительных органов, на территории национального парка Horton Plains, семь видов бабочек вообще не могли быть собраны в этом нацпарке, расположенном в горах на высотке 2100-2300 метров над уровнем моря, поскольку эти виды в своем распространении не поднимаются выше 1800 метров", - подчеркивается в тексте экспертизы.

Игнатенко - ученый, сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону. Он с двумя друзьями был задержан в Шри-Ланке по обвинению в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти насекомым и другим мелким живым организмам. Россияне вину не признают и утверждают, что собирали лишь мертвых насекомых, которых фотографировали и не планировали вывозить из страны, делали это вне заповедника, как того требует местное законодательство. Иван Мельников сообщил о многочисленных нарушениях норм международного права, допущенных при задержании россиян, их аресте и содержании под стражей. Во время содержания под стражей состояние здоровья Игнатенко серьезно ухудшилось, его приходилось неоднократно госпитализировать.

В суде Шри-Ланки началось рассмотрение уголовного дела по существу, все трое россиян отпущены из СИЗО под личные поручительства, но угроза их нового ареста сохраняется.