В учреждениях ФСИН коронавирус выявили у 1 224 заключенных и 3 526 сотрудников

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция по результатам тестирования выявлена уже у 3 526 сотрудников ФСИН и у 1 224 заключенных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН России.

"На сегодняшний день с начала введения ограничительных мер среди работников УИС зарегистрировано 3 526 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 2 457 человек", - сообщили во ФСИН.

"Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных с начала апреля 2020 года выявлено 1 224 лабораторно подтвержденных случая, из них выздоровели 933 человека", - отметили в пресс-службе.

По состоянию на 4 августа проведено 187 294 лабораторных исследования у сотрудников и заключенных на выявление новой коронавирусной инфекции, в том числе 116 844 исследования - в лабораториях уголовно-исполнительной системы.

ФСИН России продолжает проводить комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), и работников УИС.

Снятие ограничений

Во ФСИН отметили, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах ограничительные мероприятия в следственных изоляторах и исправительных колониях постепенно снимаются. "В некоторых учреждениях уже разрешено проведение не только краткосрочных, но и длительных свиданий", - рассказали в пресс-службе.

Для своевременного выявления и изоляции больных с симптомами новой коронавирусной инфекции, гриппа, острых респираторных вирусных инфекций медработники ФСИН проводят ежедневные обходы с осмотром и термометрией. Больные с клиническими симптомами немедленно изолируются в изоляторы медчастей. "Сотрудники и посетители в обязательном порядке соблюдают масочный режим и проходят термометрию при проходе в учреждения УИС. Краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами проводятся через стекло с соблюдением требований индивидуальной защиты", - отметили в ведомстве.

На всех объектах ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия с применением современных дезинфицирующих средств и бактерицидных облучателей (рециркуляторов). Кроме того, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача ФСИН России во всех учреждениях один раз в неделю проводится санитарный день. Прием посылок и передач сотрудники осуществляют с использованием средств индивидуальной защиты. Помещения приема передач также оборудованы бактерицидными облучателями, разрешенными для использования в присутствии людей. Сотрудники проводят также дезинфекционную обработку упаковок посылок, бандеролей и передач и обеззараживание воздуха помещения и поверхностей посылок (передач) бактерицидными облучателями.