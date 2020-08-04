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В "Одноклассниках" пройдет бесплатный курс по digital-профессиям

Обучение началось 3 августа в группе "Знания - это ОК!"

"Одноклассники" запустили образовательный проект "Знания - это ОК!", который поможет бесплатно получить навыки в области digital-индустрии. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

"Это даст возможность получать знания для удаленной профессии как людям с ограниченными возможностями, так и тем, кто потерял работу из-за пандемии", - говорится в сообщении.

Инклюзивный курс представлен в виде обучающих роликов с субтитрами. Его преподавателями стали копирайтер и SMM-специалист Павел Борисов, таргетолог Илья Добрецов и SEO-специалист Яна Францук.

Как уточнила пресс-служба "Одноклассников", проект поможет получить навыки и освоить такие профессии, как SEO-специалист, таргетолог и копирайтер.

Обучение началось 3 августа в группе "Знания - это ОК!". Курс включает теоретические знания и практику. В конце каждой лекции слушателей ждет домашнее задание и проверочные тесты. Обучающиеся также получат дополнительные материалы, которые позволят расширить профессиональные знания.

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