Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться после Нового года

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Испытания вакцины против коронавируса для детей могут начаться после Нового года, когда завершится третья фаза исследований препарата на взрослом населении. Об этом ТАСС во вторник сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Когда третью фазу [испытаний вакцины на взрослых] мы закончим, которая начнется, надеюсь, в августе и будет продолжаться месяцев пять, до конца года, поэтому испытания на детском контингенте, 18 [лет] и ниже, мы начнем после Нового года", - сказал ученый.

Гинцбург пояснил, что на данный момент центр совместно с ведущими педиатрическими учреждениями страны готовит все необходимые документы для получения разрешения на начало испытаний вакцины для детей.

"Там очень много специфики проведения испытаний на детском контингенте по сравнению со взрослым контингентом. И согласно нашему законодательству, и не только нашему, у детей можно проводить испытания новых препаратов, включая вакцину, только после полного завершения этих исследований на взрослых", - заключил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной центром им. Н. Ф. Гамалеи, завершились. Еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.