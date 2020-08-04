Школьные линейки в Крыму пройдут 1 сентября на открытом воздухе

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Школьные линейки в Крыму, посвященные началу учебного года, пройдут 1 сентября в очном режиме, на открытом воздухе, сообщила во вторник министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик на онлайн-заседании совета министров республики.

"День знаний состоится 1 сентября, первый урок будет посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для учащихся 1-11-х классов будет проведена праздничная линейка и первый звонок. Линейку планируем провести на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции", - сказала Лаврик.

По ее словам, школы в преддверии нового учебного года оснащаются бесконтактными термометрами, антисептиками, рециркуляторами.

В 2020 в регионе будут работать 547 школ, в которых будет обучаться более 214 тыс. школьников, в том числе 24 тыс. первоклассников.

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции, семь из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 - среди контактирующих с заразившимися ранее.

Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 1 323 случая новой коронавирусной инфекции. 73 из них завозные из-за границы, 109 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 973 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 168 - при лабораторном скрининге здоровых лиц. Выздоровевших за весь период - 945, умерли 15 человек.