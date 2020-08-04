На Кубани приостановили дорожные работы, чтобы не мешать туристам добираться до побережья

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края приняли решение приостановить проведение ремонтных работ на дорогах региона для беспрепятственного проезда отдыхающих до курортов Черного моря, сообщили ТАСС в министерстве транспорта Краснодарского края. В связи с разгаром туристического сезона, загрузка трасс на Кубани за минувший месяц возросла почти на 20%.

В Краснодарском крае с 21 июня был снят режим карантина, который действовал с 31 марта. Было восстановлено межмуниципальное транспортное сообщение и разрешено движение на личных автомобилях. На Кубань, которая является основным туристическим регионом России, начали активно приезжать туристы и за два летних месяца Краснодарский край посетили 2,3 млн туристов. Только за последнюю неделю июля регион принял 600 тыс. отдыхающих, что превысило половину от всех гостей, посетивших Кубань после возобновления сезона, при этом самая высокая загрузка средств размещений фиксируется в Сочи.

"На основании распоряжения губернатора Краснодарского края принято решение не проводить никаких дорожных работ, чтобы не мешать автотрафику, который на данный момент проходит по нашим дорогам из числа въезжающих на наши курорты и в том числе следующих транзитом на территорию республики Крым", - сообщили в министерстве. По данным ведомства, загрузка автодорог региона традиционно высока для летнего сезона.

Согласно данным отдела пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю за минувший месяц загрузка трасс региона возросла почти на 20%. "30 июля [на территорию региона] заехали 46 275 автомобилей, а 31 июля - 55 563. 1 августа 56 789, 2 августа - 21 325", - сообщили ТАСС в отделе пропаганды, добавив, что через пост "Тамань" в сторону Крыма на минувших выходных проехали более 38 тысяч автомобилей.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток там составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. В текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.