Минимальный прирост за 103 дня. За сутки в РФ выявили 5 159 инфицированных коронавирусом

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 159, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. По подсчетам ТАСС, это минимальный прирост за последние 103 дня - начиная с 23 апреля, когда в стране выявили менее 5 000 инфицированных.
Всего в России заразились 861 423 человека, следует из данных штаба. Уже выздоровел 661 471 пациент, или 76,8% всех инфицированных.
За счет этого доля так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые еще продолжают лечение, обновила минимум, снизившись до 21,55%. Еще болеет 185 601 россиянин.
Коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции, снизился до 0,98, следует из подсчетов ТАСС. Показатель не превышает единицу уже больше трех недель подряд.
Среднесуточная заболеваемость, рассчитанная за предшествующие две недели, составила около 5 578 случаев. Это минимальное значение с 29 апреля.
Смертность
За сутки в России зарегистрировали 144 летальных исхода против 79 днем ранее. Это объясняется тем, что в выходные, за которые оперативный штаб отчитывается в воскресенье и понедельник, в стране всегда фиксируют меньше смертей, чем в остальные дни. Для вторника же нынешний показатель стал наименьшим с 19 мая.
В течение двух последних недель, по подсчетам ТАСС, в стране регистрировали в среднем 126,5 смерти в сутки против 149 за предшествующие две недели.
Условная летальность коронавирусной инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составила 1,67%, следует из данных штаба. Они, однако, не учитывают уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы, уже представленную властями.
Ситуация в Москве
В Москве за сутки был подтвержден 691 новый случай заражения. Всего в столице заразились 244 097 человек (28,3% всех инфицированных в стране).
Во вторник доля уже выздоровевших пациентов в городе превысила 75%. В общей сложности в Москве выписали 183 640 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
В результате количество активных случаев в столице снизилось до минимального значения с 2 мая. Сейчас в городе болеют 55 947 человек.
Условная летальность коронавирусной инфекции в Москве остается на уровне 1,85% уже 15 дней подряд. С 16 июля в столице регистрируют не больше 20 летальных исходов в сутки. Всего, по данным оперативного штаба, в городе из-за коронавируса умерли 4 510 жителей.
Снижение прироста в регионах
Во многих регионах во вторник прирост числа заразившихся обновил минимумы. В частности, в Нижегородской области он стал наименьшим с 28 апреля - 109 новых случаев за сутки. В целом в Приволжье он оказался минимальным с 5 мая.
В Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах впервые с апреля за день выявили менее 500 и менее 200 заразившихся соответственно.
На Урале прирост оказался минимальным с 9 июня. Распространение инфекции замедляется в Свердловской и Челябинской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе впервые с 17 июня заражение коронавирусом подтвердили менее чем у 100 человек за сутки.
Схожая ситуация складывается в Сибири, где зарегистрирован наименьший с 15 июня прирост. В частности, впервые за долгое время было выявлено менее 100 инфицированных в Алтайском крае, однако в Кемеровской области подтвердили максимальные для этого региона 90 случаев.
Иначе складывается ситуация в Южном федеральном округе. В Краснодарском крае выявили 119 заразившихся, что стало новым максимумом для этого региона, в Ростовской области - 129, на уровне последних двух недель, в Крыму - 36, это третий результат с начала вспышки коронавируса в стране.