Минимальный прирост за 103 дня. За сутки в РФ выявили 5 159 инфицированных коронавирусом

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 159, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. По подсчетам ТАСС, это минимальный прирост за последние 103 дня - начиная с 23 апреля, когда в стране выявили менее 5 000 инфицированных.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Всего в России заразились 861 423 человека, следует из данных штаба. Уже выздоровел 661 471 пациент, или 76,8% всех инфицированных. За счет этого доля так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые еще продолжают лечение, обновила минимум, снизившись до 21,55%. Еще болеет 185 601 россиянин. Коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции, снизился до 0,98, следует из подсчетов ТАСС. Показатель не превышает единицу уже больше трех недель подряд. Среднесуточная заболеваемость, рассчитанная за предшествующие две недели, составила около 5 578 случаев. Это минимальное значение с 29 апреля. Смертность За сутки в России зарегистрировали 144 летальных исхода против 79 днем ранее. Это объясняется тем, что в выходные, за которые оперативный штаб отчитывается в воскресенье и понедельник, в стране всегда фиксируют меньше смертей, чем в остальные дни. Для вторника же нынешний показатель стал наименьшим с 19 мая.