ВЦИОМ: порядка трети россиян хотели бы иметь свой земельный участок, чтобы построить дом

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что около трети россиян (33%) хотели бы иметь собственный земельный участок, чтобы построить на нем дом. Данный показатель вырос на пять процентных пунктов за десять лет, свидетельствуют данные опроса, опубликованные во вторник на сайте центра.

Согласно материалам опроса, чаще всего цель построить свой дом ставят перед собой жители городов с населением 500-950 тыс. человек (42%). В основном о строительстве собственного дома задумываются представители молодых поколений 18-24 лет (49%) и 25-34 лет (54%). При этом четверть участников опроса (23%) отметили, что не хотят иметь собственный земельный участок. Об этом вдвое чаще говорят представители поколения 60+ - 45%.

Из материалов опроса также следует, что чуть меньше трети россиян (27%) хотели бы иметь собственный участок, чтобы получать с него продукты для семьи, причем этот показатель увеличился на 12 процентных пунктов с 2010 года. Питаться с огорода чаще выражают желание жители населенных пунктов с населением 100-500 тыс. человек (30%) и менее 100 тыс. (33%). Построить дачу хотели бы 14% россиян, что в два раза больше, чем десять лет назад. Чаще всего заинтересованы в наличии собственного дачного домика молодежь и представители среднего возраста (по 21% среди 18-24 и 35-44-летних).

Каждый десятый россиянин (13%) хотел бы вести на земельном участке собственное крестьянское хозяйство, стать фермером, чаще это те, кто проживает в сельской местности (21%), а также представители поколения 25-34-летних (21%). Часть респондентов хотели бы использовать землю в качестве источника дополнительного дохода от продажи выращенных продуктов (12%), 11% сказали, что просто любят работать на земле.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 июля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.