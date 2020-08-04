Эксперт: солнце способствует выработке иммунитета, борющегося с коронавирусом

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пребывание на солнце способствует выработке и укреплению иммунитета человека, который помогает бороться с новой коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС во вторник сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Сейчас такой период, когда солнышко и в Крыму, и в средней полосе греет, и количество витамин В и А, которые совершенно необходимы и очень способствую выработке интерферонов нашего врожденного иммунитета, <...> способствует тому, что наш интерферон [был] выше, чем зимой. Витамины способствуют образованию в нашем организме тех белков, которые РНК коронавируса прям хватали и уничтожали. Поэтому есть некоторая определенная защита и количество тяжелых случаев [заражения коронавирусом] меньше, и эпидпроцесс не так остро идет как в зимний или осенний периоды", - пояснил ученный.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, завершились. Еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.