Пермский госуниверситет получил 93 дополнительных бюджетных места в этом году

ПЕРМЬ, 4 августа. /ТАСС/. Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) получил еще 93 бюджетных места на 2020-2021 учебный год. Таким образом, бесплатно обучиться в ПГНИУ смогут около 2,2 тыс. человек, сообщила пресс-служба вуза во вторник.

Ранее власти Пермского края направляли заявку в Министерство высшего образования и науки РФ с просьбой выделить вузам региона еще более 700 бюджетных мест к уже имеющимся 6,6 тыс.

"В 2020-2021 учебном году бюджетная форма обучения станет доступна еще для 93 поступающих на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры ПГНИУ. Все дополнительные места выделены на очную форму обучения: 90 мест - на программы бакалавриата и специалитета, три места - на программы магистратуры", - говорится в сообщении.

Как уточняют в ПГНИУ, наибольшее количество мест - на механико-математическом факультете, ранее абитуриентам в бакалавриате было доступно 275 бюджетных мест, сейчас - на 26 больше. Кроме того, на факультете открылась новая специальность с шестью бюджетными местами - "Фундаментальные математика и механика". Кроме того, в последние несколько лет на направлениях "Государственное и муниципальное управление" и "Экономическая безопасность" обучаться можно было только платно, в этом году появятся четыре и два бюджетных места соответственно. Приемная кампания в вузе началась 20 июня и завершится 18 августа - на бюджетные места, 20 августа - по договорам.

ПГНИУ - один из национальных исследовательских университетов России. Первое высшее учебное заведение на Урале, основан в 1916 году. Один из учредителей Ассоциации классических университетов России. На сегодняшний день здесь ведется обучение на 12 факультетах и порядка 80 кафедрах.