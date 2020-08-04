В ВОЗ заявили о низком риске заражения младенцев коронавирусом через грудное молоко

ЖЕНЕВА, 4 августа. /ТАСС/. Опасность заражения младенцев коронавирусом через грудное молоко крайне низка, поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует прекращать кормление грудью в случае, если у матери обнаружено вызываемое коронавирусом заболевание - COVID-19. Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель подразделения ВОЗ по вопросам здорового питания Лоренс Грумер-Страун.

"Риск передачи вируса от матери, имеющей COVID-19, как представляется, крайне низок", - сказал он, добавив, что случаи такой передачи "никогда не были задокументированы в мире". "Это не означает, что это невозможно, но это было бы исключительно редким событием", - пояснил эксперт. "Рекомендация ВОЗ состоит в том, что грудное вскармливание следует продолжать", - констатировал он.

Представитель ВОЗ напомнил, что в целом, каковы бы ни были причины заражения детей коронавирусом, COVID-19 проходит у них в легкой форме. По его словам, с учетом большой пользы грудного вскармливания, "баланс рисков, безусловно, склоняется в пользу продолжения грудного вскармливания", которое защищает младенца от многих недугов. Оно "благоприятно сказывается и на младенце, и на матери". подчеркнул эксперт.