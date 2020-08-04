Ленобласть начала диспансеризацию населения после пандемии с помощью мобильных комплексов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Акция по диспансеризации населения после пандемии началась во вторник в Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, мобильные медицинские комплексы проведут профилактические осмотры жителей 800 населенных пунктов региона.

Акция проводится по поручению губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко, чтобы оценить состояние здоровья населения региона и устойчивость к инфекционным заболеваниям.

"Мы проводим всеобщую диспансеризацию, профилактические осмотры, чтобы компенсировать месяцы простоя в плановой помощи из-за пандемии. Составляем своеобразную медицинскую карту региона, она даст нам общее видение ситуации, какое же все-таки здоровье у наших жителей. Мы будем понимать в процентном соотношении уровень и качество здоровья для того, чтобы нам скорректировать в том числе и свое финансирование", - передала пресс-служба слова губернатора.

В мобильных амбулаториях, которые планируют совершить более 1 тыс. выездов в течение месяца, можно будет измерить температуру и давление, сделать рентген, маммографию, пройти осмотр терапевта, гастроэнтеролога, гинеколога и сдать анализ на антитела COVID-19. Дрозденко во время запуска акции сам прошел экспресс-тест на антитела к коронавирусной инфекции.

В области будут работать 67 передвижных медицинских комплексов, в том числе 39 передвижных амбулаторий, шесть передвижных поликлиник, 16 мобильные флюорографов и шесть передвижных маммографов. График выездов мобильных медицинских комплексов составляют межрайонные больницы и районные администрации.

По последним данным, всего в регионе заразились коронавирусной инфекцией 6 022 человека, выздоровели 4 555, умерли 56. За минувшие сутки в Ленинградской области выявлено 32 новых случая заражения COVID-19, выписаны 12 человек.