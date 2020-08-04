В Курске отменили намеченный на 23 августа парад Победы

ТАСС, 4 августа. Власти Курской области из-за пандемии коронавируса отменили проведение парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который должен был состояться в Курске 23 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Парад Победы в Курске отменен из-за угрозы распространения коронавируса", - сказал собеседник агентства.

Ранее власти региона из-за пандемии перенесли парад Победы с 9 мая на 23 августа. На этой неделе на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса было принято решение сохранить запрет на проведение массовых мероприятий. Исключения сделаны для физкультурных и спортивных мероприятий, общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки.

Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, разрешены, но количество участников должно быть ограничено - не более 1,5 тыс. человек. Обязательным будет соблюдение социальной дистанции и всех рекомендаций Роспотребнадзора. Фестиваль исторической реконструкции "Бой на Северном фасе Курской дуги" состоится 22 августа на мемориальном комплексе "Поклонная высота 269", в этот день также пройдет патриотический велопробег по местам боевой славы "Курская дуга - 2020". 23 августа в регионе пройдут торжественные церемонии возложения цветов и венков на мемориальных объектах, в Курске состоится праздничный салют.

23 августа в России ежегодно отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Это День воинской славы РФ, он установлен в честь окончания последнего этапа битвы на Курской дуге, которая продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Курская битва является одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, самым крупным танковым сражением в истории человечества, в нем участвовали около 2 млн человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов.

В Курской области за последние сутки выявлено 22 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число с начала пандемии выросло до 6 316. Выздоровели 4 871 человек, 51 умер.