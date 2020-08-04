Последствия разлива нефти в Коми устранят до конца недели

СЫКТЫВКАР, 4 августа. /ТАСС/. Последствия нефтеразлива, произошедшего в Усинском районе Республики Коми, устранят на этой неделе. Угрозы загрязнения водных объектов нет, сообщили ТАСС в ООО "Лукойл-Коми", на территории которого произошел инцидент.

Инцидент произошел 2 августа в 29 км от Усинска. В результате повреждения напорного нефтепровода вылилось около 7 тонн нефти. Печорская природная межрайонная прокуратура организовала проверку по этому факту.

"Для нас принципиально важно сейчас, чтобы максимально быстро были устранены последствия нефтеразлива. Поэтому мы выделили в том числе свою технику, своих сотрудников. На сегодня половина вылившегося уже убрана. Мы ожидаем, что до конца этой недели будет проведена уборка полностью и зачистка территории. Почвы там не очень болотистые, и это упрощает процесс уборки и минимизирует воздействие на почвенный покров. Аварийный участок нефтепровода восстановили в то же день, он работает в штатном режиме", - сообщили в "Лукойл-Коми".

По данным предприятия, ответственность за произошедшее по договору несет подрядная организация. ООО "Лукойл-Коми" обратилось во все контролирующие органы для проведения расследования.

По данным "Лукойл-Коми", при проведении плановых работ по демонтажу выведенного из эксплуатации трубопровода экскаватором подрядной организации ООО "Ликвидатор" был поврежден нефтесборный коллектор. В результате произошел разлив нефти на площади 0,48 га. Для исключения ее распространения установлены нефтеловушки и боновые заграждения. После устранения разлива и его последствий будет проведена рекультивация участка.