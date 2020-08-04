Медведев обсудил с главой АСИ тему снятия административных барьеров в социальной сфере

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" поддержит реализацию в регионах РФ проекта национальной социальной инициативы, направленной на снятие административных барьеров в социальной сфере. Об этом заявил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"На встрече с главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой обсуждались вопросы избавления от административных барьеров, с которыми до сих пор сталкиваются люди в социальной сфере. Это, в частности, касается оказания первичной медпомощи, поиска работы через службу занятости, устройства ребенка в школу или детсад и так далее", - сообщил Медведев во вторник в публикации на своих страницах в соцсетях.

В ходе встречи, фрагмент которой опубликован в соцсетях зампреда СБ РФ, Чупшева рассказала Медведеву о реализации поручения президента РФ Владимира Путина по запуску национальной социальной инициативы, которая должна позволить регионам внедрить лучшие практики в оказании первичной и амбулаторной медпомощи, в работе служб занятости, в устройстве ребенка в школу или детский сад и так далее. По ее словам, в разных регионах имеются разные бюрократические препятствия в этих сферах. Чупшева попросила Медведева поддержать участие региональных отделений "Единой России" в реализации этой инициативы в пилотных субъектах РФ.

"Что касается национальной социальной инициативы, я считаю, что это очень хорошая история. Посмотрим, как она будет развиваться. По линии территориальных структур "Единой России" всячески, естественно, будем эту инициативу поддерживать", - сказал председатель партии.

Как отметил Медведев в публикации в соцсетях, "Единая Россия" и АСИ уже имеют успешный опыт совместной реализации проектов. "Во время пандемии коронавируса было принято своевременное решение о проведении акции "Помоги учиться дома", которая позволила обеспечить школьников из малоимущих, многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и учителей компьютерами для дистанционной учебы", - написал зампред СБ РФ.

Ранее сообщалось, что Агентство стратегических инициатив определило пять пилотных регионов, в которых будет апробирован новый проект национальной социальной инициативы. В их число вошли Башкирия, Калининградская, Кемеровская, Нижегородская и Новгородская области. Проект национальной инициативы запущен для повышения эффективности работы социальных учреждений и организаций. По предложению президента России было принято решение систематизировать проблемы и административные барьеры, с которыми сталкиваются люди при получении государственной поддержки.

Поиск проблемных зон

"Механизм позволил бы в конкретных ситуациях найти проблемные зоны и отыскать регионам лучшие практики: и по оказанию первичной медпомощи, и получению амбулаторной помощи, о том, как быстро найти работу через службу занятости, устроить ребенка в школу или детсад и так далее. То есть такие понятные для людей ситуации, которые тоже имеют разные сроки и какие-то бюрократические препоны", - сказала Чупшева.

Она добавила, что АСИ готово организовать эту работу в пилотных субъектах РФ совместно с региональными отделениями "Единой России".