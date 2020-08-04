Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытавших вакцину "Вектора" от коронавируса

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Все добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", чувствуют себя хорошо, осложнений после введения препарата нет. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вакцина все ближе, но она должна быть народной.

Вакцина все ближе, но она должна быть народной. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

"Все получившие вакцину добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" не отмечено", - говорится в сообщении.

Сейчас вакцину от коронавируса получили уже три добровольца из пяти. Вакцинация четвертого будет проведена 5 августа. В ведомстве отметили, что добровольцы находятся под постоянным наблюдением врачей, а ситуации, требующие оказания медицинской помощи, не возникали.

"Предполагается двукратная вакцинация через 21 день. Вакцина должна способствовать выработке иммунитета против новой коронавирусной инфекции после двукратного введения с интервалом в 21 день. Вместе с тем сбор данных об уровне антител начинается уже после первой вакцинации", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля. В первом этапе клинических испытаний принимают участие пять добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Их вводят в исследование по очереди, в режиме "стоп-тайм" с интервалом в 72 часа.