В Севастопольском госуниверситете в сентябре откроют центр по изучению Средиземноморья

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Центр востоковедных исследований по изучению региона Средиземного моря начнет работу в Севастопольском государственном университете (СевГУ) с сентября 2020 года, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

Ученые СевГУ разрабатывают комплексную программу "Большое Средиземноморье" по изучению этого региона. В связи с чем институт востоковедения Российской академии наук передал центру библиотеку более чем из четырехсот изданий, посвященных проблемам истории, политики и культуры стран Востока.

"Уже [также] начался второй сезон сирийско-российской археологической миссии, включающий подводно-археологические изыскания в провинции Тартус, организацию конференций и круглых столов, фотовыставок", - приводятся в сообщении слова завкафедрой востоковедения Виктора Лебединского.

Отмечается, что до конца года планируется официально открыть представительство вуза в Сирийской Арабской Республике. Осенью этого года в Тунисе планируется провести международный круглый стол "Исторические, культурные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока", что даст старт совместным научно-образовательным проектам в этой стране.

В декабре совместно с Институтом востоковедения РАН в Судане СевГУ планирует провести исследования прибрежной полосы Красного моря и провести международный круглый стол.

СевГУ образован на базе восьми существовавших в городе вузов 8 октября 2014 года - после того, как Крым воссоединился с РФ. В настоящее время в составе вуза 12 институтов и Морской колледж, здесь обучаются 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования. При университете создан центр морских исследований и технологий, современное оснащение которого дает возможность проводить высококлассные подводные исследования.

Об исследованиях

В начале 2019 года СевГУ и Служба древностей и музеев Министерства культуры Сирии подписали соглашение о сотрудничестве. В октябре 2019 года стартовала сирийско-российская экспедиция. В конце прошлого года была обследована акватория побережья провинции Тартус и острова Арвад. Российские ученые проводят подобные исследования в этом регионе впервые за 30 лет.